Площадь Правительственного квартала на Сенной в Нижнем Новгороде составит 144 тысячи квадратных метров. Фото: АНО «Центр 800»

На площади Сенной в Нижнем Новгороде планируется построить Правительственный квартал площадью 144 тысячи квадратных метров. Он должен стать одним из новых деловых центров города. Об этом на встрече с бизнес-сообществом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, Правительственный квартал планируется соединить со строящейся станцией метро «Сенная» и интермодальным транспортным узлом. Он будет строиться по принципу «сухих ног», благодаря которому из Москвы-Сити в Правительственный квартал можно будет добраться всего с тремя пересадками, почти не выходя на улицу.

Напомним, ранее мы писали, что стоимость строительства этого квартала обойдется в 25,2 миллиарда рублей. В нем будут располагаться как административные, так и жилые здания. В квартале смогут жить и работать около 5 тысяч человек.