Болдинскую усадьбу закроют в Нижегородской области с 15 августа по 30 сентября

Большое Болдино. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Болдинская усадьба музея-заповедника «Болдино» в Нижегородской области будет закрыта для посетителей с 15 августа по 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На территории Болдинской усадьбы будут проводиться работы по ремонту, реставрации, а также реэкспозиции и благоустройству.

Известно, что на время проведения работ для туристов доступны конные прогулки по южной части заповедного парка, автобусно-пешеходная экскурсия «Пушкинское Болдино и его окрестности» (без осмотра усадьбы), экскурсия «Ведут ко мне коня…» в Большом Болдине, а также два экскурсионных маршрута в селе Львовка.

Кроме того, в этот же период купить билеты на экскурсию можно только в порядке живой очереди в кассах музея. Накануне поездки обязательно позвоните по номерам: +7 83138 233 77 и +7 991 451 64 01.

Полностью обновленный музей откроется уже в 2024 году, в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта А.С. Пушкина.

Напомним, что около 170 миллионов рублей выделено на обновление музея-заповедника «Болдино». Субсидии на реставрацию и реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников предоставят в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Также у «Комсомолки» есть ряд материалов, в которых рассказывается о самых интересных достопримечательностях области. Так, одна из статей посвящена усадьбе Пушкина в Большом Болдине.

Кстати, в ноябре 2021 года на сайте госзакупок появился необычный лот – на поставку автомобиля Toyota RAV4 для нужд музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области. Однако позже руководство музея-заповедника «Болдино» решило отказаться от покупки автомобиля «Тойота» за 2,7 миллионов рублей.