Курортный сбор не станут вводить в Нижегородской области. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Курортный сбор не станут устанавливать в Нижегородской области, так как на данный момент это не является целесообразным. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма и промыслов Нижегородской области.

Как отмечают в министерстве, курортный сбор – это дополнительная налоговая нагрузка на гостей Нижегородской области. А увеличение туристического потока остается одной из главных задач региона.

Напомним, нижегородские предприниматели получат гранты и субсидии на воплощение проектов в сфере туризма.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, такая поддержка предпринимателей сделает регион привлекательным для туристов не только летом, но и зимой.

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