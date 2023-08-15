В Нижнем Новгороде к новому учебному году готовы 152 школы и 304 детсада

В школах выполнен ремонт, закуплена мебель и техника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

152 школы, 304 детских сада и 18 учреждений дополнительного образования в Нижнем Новгороде прошли приемку к новому учебному году. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.

По словам главы города, на подготовку этих учреждений к 1 сентября было выделено свыше 2 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального и текущего ремонта школ, приведение их в соответствие противопожарным и санитарным требованиям. Проведены мероприятия по антитеррористической защищённости.

Кроме того, в школы и детсады города закупили новые учебники, мебель и технику.

Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в нижегородских школах обновили 53 пищеблока.