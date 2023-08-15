Мэр Дзержинска наградил орденами Мужества участников СВО. Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Мэр Дзержинска Иван Носков наградил орденами Мужества участников СВО. В зону проведения спецоперации он ездил с рабочей командировкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Иван Носков навестил военнослужащих из Дзержинска и Нижнего Новгорода, и передал им гуманитарный груз. Троим дзержинцам, которые проявили особые самоотверженность, мужество и отвагу, вручил ордена Мужества.

– Наградил орденами Мужества военнослужащих, наших земляков. Все – рядовые, ни у кого нет воинских званий, а сумели проявить себя не только храбрецами, но и грамотными солдатами, – отметил Иван Носков.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил нижегородских военнослужащих в зоне СВО.

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