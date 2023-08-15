Прокуратура начала проверку из-за избиения ребенка тренером в Городецком районе

Мальчишки играют в футбол. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Нижегородской области начала проверку из-за избиения ребенка тренером в Городецком районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренер детской футбольной школы во время спортивных сборов, проходящих в Городецком районе, нанес телесные повреждения воспитаннику.

– Поставили на контроль установление обстоятельств инцидента с несовершеннолетним, – подчеркнули в прокуратуре. – По итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг.

Напомним, ранее жуткая история произошла в центре Нижнего Новгорода – здесь на главной пешеходной улице Большой Покровской толпа мужчин набросилась на двух 18-летних подростков и принялась избивать. Поводом стали белые волосы у ребят.

Подростки успели получить серьезные травмы. У одного из них сильно разбито лицо и губа, у другого – сколоты пять зубов и рассечена бровь. В ближайшее время ему предстоит пройти КТ, так как нападавшие пинали его по ребрам. Сейчас к этому делу уже подключились следователи – заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц».