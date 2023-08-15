Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 12:00

Пищеблоки в 53 нижегородских школах обновят к 1 сентября

Оформление обеденных залов будет соответствовать единому брендбуку
Мария СОРОКИНА
Обеденные залы в нижегородских школах будут выполнены в едином стиле.

Обеденные залы в нижегородских школах будут выполнены в едином стиле.

Фото: Мария СОРОКИНА

Масштабная работа по модернизации школьных пищеблоков проводится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.

По его словам, до начала учебного года работы должны быть выполнены в 53 городских школах.

- Начали проводить масштабную работу по модернизации школьных пищеблоков. Она включает в себя обновление горячих цехов, замену технологического оборудования, закупку новой посуды и оформление обеденных залов согласно единому брендбуку, - написал мэр в соцсетях.

К 2025 году такая модернизация будет выполнена во всех школах города.