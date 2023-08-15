Ходовые испытания нижегородского краболова-процессора «Вайгач» завершены

«Вайгач» в Финском заливе. Фото: пресс-служба ПАО «Завод «Красное Сормово»

Ходовые испытания краболова-процессора «Вайгач», построенного на нижегородском заводе «Красное Сормово», завершились. Их проводили около острова Гогланд в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Завод «Красное Сормово».

Испытания заключались в проверке ходовых характеристик судна, его систем автоматики, связи и навигации, а также установленного оборудования.

– Ходовые испытания прошли в штатном режиме, запланированная программа выполнена в полном объеме, судно вернулось на Выборгский судостроительный завод, где проходила его достройка и подготовка к испытаниям. Сейчас мы анализируем замечания и пожелания заказчика, которые были выданы по итогам проверки судна, – рассказал руководитель проекта, заместитель начальника конструкторско-технологического управления завода «Красное Сормово» Александр Молев.

После устранения всех недочетов, судно передадут заказчику. Потом «Вайгач» отправится в Баренцево море. Там пройдут промысловые испытания краболова-процессора.

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