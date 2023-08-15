Маршрутка и иномарка столкнулись в Нижнем Новгороде утром 15 августа

ДТП в центре Нижнего Новгорода. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Маршрутка №45 столкнулась с легковушкой в центре Нижнего Новгорода утром 15 августа. Авария произошла в 10:40 у здания №9/4 на улице Минина в районе одного из корпусов Волжского государственного университета водного транспорта.

На дороге столкнулись автобус ПАЗ под управлением мужчины 1991 года рождения и иномарка Nissan X-Trail, за рулем которой сидел водитель 1983 года рождения.

– Телесные повреждения получил водитель ниссана и пассажиры маршрутки. Пострадавшие были госпитализированы в больницу им Н.А.Семашко, – сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Напомним, что Нижегородская область оказалась на 62 месте в рейтинге регионов России по уровню аварийности на дорогах. Так, только за первое полугодие 2023 года доля ДТП на 100 тысяч автомобилей в области составила 119,9. Доля раненых и погибших в пересчете на 100 тысяч населения составила 83,2. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество таких аварий увеличилось на 2,4%, и это без учета механических ДТП, в которых никто не пострадал.