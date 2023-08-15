Молочная ферма на 1040 голов появится в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Молочную ферму на 1040 голов хотят достроить в селе Борнуково Бутурлинского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На новой ферме коров будут содержать в свободном выгуле. Также там появятся доильно-молочный блок и родильное отделение.

– Важно, что когда мы говорим о развитии агропромышленного комплекса, речь идет не только о модернизации оборудования, но и о строительстве новых современных животноводческих комплексов. Использование современных технологий позволяет кратно повысить производительность труда, следственно, конкурентоспособность, – отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На строительство животноводческого комплекса уйдет 267 миллионов рублей, из которых около 133 миллионов были выделены регионом. Всего на реализацию проекта будет потрачено около 600 миллионов рублей. В эту стоимость также входит и закупка животных.

Планируется, что строительство фермы завершится в 2024 году.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен