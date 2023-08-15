Онлайн-голосование за доступный интернет продлили в Нижегородской области. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Онлайн-голосование за доступный интернет в поселках, деревнях и селах Нижегородской области продлили до 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– С начала голосования свой выбор сделали около 7,4 тысячи нижегородцев. Призываю привлекать к голосованию за свой населенный пункт друзей и близких. Выбирать будут именно из тех поселков, деревень и сел, которые наберут больше всего голосов, – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

На данный момент в лидеры вышли деревня Бараново Воскресенского района, село Ивановское Дивеевского района и деревня Рамешки Ковернинского района.

Проголосовать можно, оставив заявку на «Госуслугах», а также отправив почтой письмо по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Свой голос можно оставить один раз, за один населенный пункт. Результаты будут опубликованы 18 декабря.