«НЕЙМАРК. Академия хакатонщиков» открылась в Нижегородской области

74 школьника примут участие в работе ИТ-академии. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«НЕЙМАРК. Академия хакатонщиков» открылась в Доме народного единства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В течение двух недель работы ИТ-академии 74 школьника из 24 регионов России будут получать знания в области программирования, дизайна, продакт- и проджект-менеджмента, маркетинга, а также обучатся принципам кибербезопасности.

Отмечается, что по итогу обучения состоится хакатон – командное соревнование ИТ-разработчиков. Участники смогут применить полученные знания. Также они попробуют создать технологичные решения для ИТ-кампуса «НЕЙМАРК».

– Уверен, что программа летней смены ИТ-академии будет для вас полезна, а полученные в ходе хакатона проекты лягут в основу будущего ИТ-кампуса «НЕЙМАРК», в котором мы каждого из вас ждем на учебу, –сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

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