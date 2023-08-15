Участки улицы Вождей Революции перекроют в Нижнем Новгороде с 16 по 23 августа

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта на нескольких участках улицы Вождей Революции в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд машин ограничат в районе дома №17 (пешеходный переход) и в районе дома №18 на участке пересечения с трамвайными путями. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать на указанных участках с 08:00 16 августа до 23:59 23 августа. Известно, что проезд запретят из-за проведения работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.

На подъездах к перекрытым участкам будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Объезд организуют по прилегающим улицам.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что в Нижнем Новгороде активно занимаются и модернизацией трамвайной системы и закупкой нового подвижного состава. В городе приведут в порядок 149,3 километра путей, отремонтируют 15 тяговых станций и три депо, а также приобретут 170 новеньких трамваев. Общая стоимость реализации проекта превышает 51,3 миллиарда рублей.

В конце 2022 года было произведено переустройство 1,9 километра путей в заречной части Нижнего Новгорода. В 2023 году в городе планируется привести в порядок 35 километров путей, в 2024 году – 33,4 километра, в 2025 году – 34,7 километра, в 2026 году – 44,2 километра.