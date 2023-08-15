Глава города Дзержинска Иван Носков вручил ордена Мужества военным в зоне СВО

В выходные глава города Дзержинска Иван Носков вернулся из четвертой по счету командировки в зону проведения СВО. Совместно с председателем регионального общественного фонда «Поволжье» Дмитрием Лытовым он навестил бойцов из Дзержинска и Нижегородской области, передал им гуманитарный груз и вручил троим дзержинцам, проявившим особую самоотверженность, мужество и отвагу в бою, ордена Мужества.

«Наградил орденами Мужества военнослужащих, наших земляков. Все – рядовые, ни у кого нет воинских званий, а сумели проявить себя на поле боя не только храбрецами, но и грамотными солдатами. И, кстати, все, кого награждал, только что вернулись с успешно выполненного задания. Уважаю, горжусь, был рад встрече! – написал у себя в социальных сетях глава города Дзержинска Иван Носков. – В целом хочу сказать, что парни в хорошем настроении, настрой деловой. Очень интересуются, как дела в Дзержинске, что нового. Частные вопросы тоже были, все решаемо».

В этот раз совместно с председателем регионального общественного фонда «Поволжье» Дмитрием Лытовым глава города Дзержинска доставил в зону проведения СВО продукты, средства личной гигиены, дизельные генераторы, ёмкости для воды, маскировочные сети, сплетенные женщинами Дзержинска, нательное белье, стройматериалы и холодильники. В каждой посылке – письма и рисунки от воспитанников детских садов и учеников школ Дзержинска.

«Посылки и приветы передал, ваши слова поддержки тоже. Обратно привезли от парней экспонаты для музея СВО, который сейчас работает и постепенно пополняется в нашем Доме книги. По возвращении домой ребята планируют сами сходить в музей с семьями, и, уверен, сами побудут «экскурсоводами» – расскажут о своих победах», – отметил Иван Носков.

Стоит отметить, что из Дзержинска в зону СВО регулярно уходят гуманитарные посылки. Так, на прошлой неделе добровольческая команда «ZOV Дзержинск» отправилась в направлении городов Северодонецка, Сватово, Кременная и Ирмино с нескоропортящимися продуктами, бутилированной водой, инструментами и стройматериалами. В сборе посылок по тем потребностям, которые есть у бойцов, принимают участие волонтеры, шьющие для военнослужащих нательное белье, футболки и балаклавы, и женщины, плетущие маскировочные сети и изготавливающие блиндажные свечи.

Пункты приема гуманитарной помощи в Дзержинске:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, тел. 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, тел. 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 147-70-68);

- Команда «ZOV Дзержинск», ул. Маяковского, 7, вход со двора (вт, пт с 14:00 до 18:00, тел. 8 (987) 746-73-04, 8 (902) 787-05-01);

- Команда «ZOV Дзержинск», гостиница «Рейс», ул. Красноармейская, 25, рядом с Заревской объездной дорогой (пн, чт с 14:00 до 18:00, тел. 8 (987) 746-73-04, 8 (902) 787-05-01);

- «Своих не бросаем», пр-т Дзержинского, 17 (территория травмпункта, гаражный бокс № 3), по предварительному звонку: 8 (920) 027-62-20.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска