«Пари НН» опроверг слухи об отставке Юрана

Сергей Юран продолжит возглавлять тренерский штаб "Пари НН". Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» опроверг информацию по поводу увольнения главного тренера команды Сергея Юрана в случае поражения в матче РПЛ с «Ахматом» 14 августа. Как сообщил гендиректор нижегородского футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале, все это не соответствует действительности.

- Эта информация не является правдой. И даже ни в каком формате не обсуждалась в клубе.

Мы готовы всегда давать официальные комментарии по запросу. И не рекомендую тиражировать информацию, которая наносит репутационный вред нашей команде, - заявил он.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов опубликовал пост о том, что руководство клуба дало Юрану три матча на исправление ситуации — с «Ахматом», «Факелом» и «Ростовом». Эти игры, по словам блогера, должны были стать решающими для наставника нижегородцев.

В прошлом сезоне «Пари НН» удержался в РПЛ посредством победы в стыковых матчах, а новый сезон начал двумя поражениями и одной ничьей. Кроме того, в матче с «Краснодаром» Сергей Юран заработал удаление за неспортивный жест. Такое стечение обстоятельств, по всей видимости, послужило катализатором для распространения не подтвержденной клубом информации.

Напомним, ранее инсайдер сообщал о возможном переходе Артема Дзюбы в «Пари НН», но этот переход не состоялся.