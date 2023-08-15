«Нижновэнерго» напоминает основные правила электробезопасности

В целях предотвращения детского электротравматизма «Нижновэнерго» призывает соблюдать ежедневные правила обращения с электричеством.

Ещё несколько столетий назад электричество считалось чудом света, а сегодня мы не можем представить свою жизнь без него. От электроэнергии зависят многие сферы нашей жизни. Порой мы даже не задумываемся, что электрический ток смертелен.

Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать меры безопасности.

Категорически запрещается:

- приближаться к трансформаторным подстанциям и иным энергообъектам;

- играть вблизи линий электропередачи;

- запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи;

- подниматься на опоры линий электропередачи;

- бросать предметы на линии электропередачи;

- приближаться к оборванным проводам, лежащим на земле или висящим в воздухе.

Если вы заметили оборванные провода линий электропередачи, ни в коем случае не приближайтесь к ним! Сообщите в энергокомпанию или отделение МЧС и отойдите на безопасное расстояние – 8-10 метров. Удар током можно получить и в нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения. Проинструктируйте ребёнка, что делать, если он гуляет без взрослых и нашёл оборванный провод.

– Будьте бдительны и осторожны! Родителям следует помнить, что дети не должны играть вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Не будьте равнодушными, не пренебрегайте элементарными правилами поведения, которые могут сохранить их здоровье и жизнь, – призывает взрослых заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.