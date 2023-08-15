Дорожные работы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Около 20 процентов нижегородских дорог находятся в ненормативном состоянии. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
В департаменте отмечают, что протяженность автомобильных дорог Нижнего Новгорода составляет 1 661 километр, а площадь – 15,36 миллионов квадратных метров.
По данным на начало 2023 года нормативам отвечает 80 процентов дорог от общей их протяженности. В 2024 году планируется достичь показателя в 85 процентов по доле дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии.
Напомним, уголовное дело повторно завели из-за жалоб нижегородца об отсутствии дороги к многоэтажке.
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