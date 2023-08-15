Нижегородцы представили разработки на базе искусственного интеллекта. Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Нижегородцы представили свои разработки на базе искусственного интеллекта, в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023». Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

К примеру, на форуме была показана разработка компании «Фрактал» – интеллектуальные сенсоры, которые могут следить за быстро перемещающимися объектами.

Компания «MIXAR» подготовила платформу для создания дополненной реальности, благодаря которой запустить контент можно без скачивания приложения на смартфон.

Разработка от «Mattler» заключается в том , что на базе нейросетей была создана программа, которая поможет автоматизировать соблюдение нормативов работниками при выполнении ручного труда.

– Особое внимание мы уделяем развитию отечественных продуктовых решений. Их внедрение и масштабирование позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места, новые образовательные программы и автоматизировать российскую экономику в целом, – отмечает Егор Поляков.

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