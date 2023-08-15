Концепция работы центра беспилотников сформирована в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Концепция работы научно-производственного центра беспилотников сформирована в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно разработанной концепции, центр будет работать над автоматизацией авиационных систем. Благодаря этому участие человека в управлении и обслуживании таких систем будет минимальным.

Кроме того, научно-производственный центр займется выпуском комплектующих для беспилотников и подготовкой кадров в отрасли.

– Сейчас мы находимся на том уровне развитии технологий, когда повсеместное использование автоматизированных беспилотных систем – это реальность если не сегодняшнего, то завтрашнего дня, – отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. –Беспилотники могут доставлять почту и посылки, обеспечивать обследование леса, вести поиск утечек газа или обрывов ЛЭП, участвовать в аварийно-спасательных работах и многое другое.

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