Концепция работы центра беспилотников сформирована в Нижегородской области.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Концепция работы научно-производственного центра беспилотников сформирована в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно разработанной концепции, центр будет работать над автоматизацией авиационных систем. Благодаря этому участие человека в управлении и обслуживании таких систем будет минимальным.
Кроме того, научно-производственный центр займется выпуском комплектующих для беспилотников и подготовкой кадров в отрасли.
– Сейчас мы находимся на том уровне развитии технологий, когда повсеместное использование автоматизированных беспилотных систем – это реальность если не сегодняшнего, то завтрашнего дня, – отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. –Беспилотники могут доставлять почту и посылки, обеспечивать обследование леса, вести поиск утечек газа или обрывов ЛЭП, участвовать в аварийно-спасательных работах и многое другое.
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