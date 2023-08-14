Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 17:55

Митрополит Георгий освятил Спасо-Преображенский собор в Арзамасе

В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Митрополит Георгий освятил Спасо-Преображенский собор в Арзамасе.

Митрополит Георгий освятил Спасо-Преображенский собор в Арзамасе.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил Спасо-Преображенский собор в Арзамасе 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На церемонии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он преподнес в дар собору икону Спасителя.

– Накануне дня Преображения в Спасо-Преображенском соборе хочется на этом слове «преображение» сделать особый акцент. Вы все видите, что преображением только церковных обителей не ограничивается наша работа. Святейший Патриарх, пребывая на арзамасской земле, тоже отметил, как вокруг храмов преображается город. Хотел бы поблагодарить братию монастыря, всех сопричастных попечителей, епархию, правительство, администрацию Арзамаса - всех, кто имел к этому отношение, – сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор поздравил с днем рождения главу Нижегородской митрополии. Он подарил митрополиту Георгию фотографию с видом Нижегородского Печерского монастыря.

Напомним, 30 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с визитом в Нижегородской области, освятил Воскресенский собор в Арзамасе.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен