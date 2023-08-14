Митрополит Георгий освятил Спасо-Преображенский собор в Арзамасе. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил Спасо-Преображенский собор в Арзамасе 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На церемонии присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он преподнес в дар собору икону Спасителя.

– Накануне дня Преображения в Спасо-Преображенском соборе хочется на этом слове «преображение» сделать особый акцент. Вы все видите, что преображением только церковных обителей не ограничивается наша работа. Святейший Патриарх, пребывая на арзамасской земле, тоже отметил, как вокруг храмов преображается город. Хотел бы поблагодарить братию монастыря, всех сопричастных попечителей, епархию, правительство, администрацию Арзамаса - всех, кто имел к этому отношение, – сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор поздравил с днем рождения главу Нижегородской митрополии. Он подарил митрополиту Георгию фотографию с видом Нижегородского Печерского монастыря.

Напомним, 30 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с визитом в Нижегородской области, освятил Воскресенский собор в Арзамасе.

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