«Пари НН» со счетом 2:0 обыграл «Ахмат» на своем поле 14 августа

В первом тайме "Пари НН" забил два гола "Ахмату". Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» со счетом 2:0 обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура РПЛ, состоявшемся в Нижнем Новгороде 14 августа. Этот футбольный поединок посетили 7935 зрителей.

Хозяева начали игру очень уверенно и уже на 2-й минуте Эдгар Севикян подправил траекторию мяча, отправленного в сторону ворот Дмитрием Калинским - 1:0. Следом Дмитрий Живоглядов пытался прорваться по флангу и заработал первый в этом матче угловой. Гости получили предупреждение а Николай Калинский пробил штрафной, но мяч прилетел прямо в руки вратарю. В течение первых пяти минут мяч не уходил с половины поля гостей, но вскоре «Ахмат» начал предпринимать попытки реабилитироваться в этой игре.

На 22-й минуте мяч залетел в ворота от ноги Тимура Сулейманова, но гол не был засчитан из-за положения вне игры.

Очередной удачный момент у нижегородцев выдался на 39-й минуте - мяч в ворота грозненской команды забил Тимур Сулейманов.

Во втором тайме гости стали чаще ходит к воротам нижегородцев, однако атаки получались смазанными. Хозяева также стремились упрочить свое преимущество.

На 83-й минуте «Пари НН» заменил и Сулейманова, и Севикяна. На поле вышли Илья Кухарчук и Зе Турбо. Следом вместо Мамаду Майга на поле вышел Эссьен Эдедем. Эти перестановки не повлияли на исход игры.

Свой следующий домашний матч «Пари НН» проведет с «Ростовом» 26 августа в рамках РПЛ.