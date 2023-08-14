Представитель Нижегородской области вошел в комиссию электронного голосования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель Нижегородской области Кирилл Степанов вошел в комиссию электронного голосования. Об этом сообщается на странице региональной избирательной комиссии во ВКонтакте.

Центральной избирательной комиссией России была сформирована территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования. В ее состав вошли 16 человек – представители политических партий и общественных палат.

Кандидатуру Кирилла Степанова выдвинула Общественная палата Нижегородской области.

Ранее мы сообщали о том, что более 17 тысяч нижегородцев будут голосовать на выборах губернатора в 2023 году дистанционно. Жители подали заявление для голосования в онлайн-формате на портале «Госуслуги».

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