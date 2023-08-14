Индивидуальные тепловые пункты установят в более чем 200 домах Нижнего Новгорода

Индивидуальный тепловой пункт. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в более чем 200 домах с открытой системой водозабора установят индивидуальные тепловые пункты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

Мэр Нижнего Новгорода встретился с жителями дома №46 по улице Сергея Акимова, в котором завершается установка индивидуального теплового пункта. В 2023 году такие пункты появятся еще в 42 многоквартирных домах Канавинского и Московского районов.

– В Канавинском, в Московском и немного в Приокском районах на данный момент работает открытая система водозабора. Это значит, что вода, которая течёт в системе отопления – в батареях – подаётся и в краны с горячей водой. Качество её соответствующее, на что неоднократно жаловались нижегородцы. Ситуацию может изменить установка индивидуальных тепловых пунктов в подвальных помещениях жилых домов, – отмечает Юрий Шалабаев.

Всего в Канавинском, Московском и Приокском районах города насчитывается 210 домов с открытой системой горячего водоснабжения.

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