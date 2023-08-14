Нижегородские следователи проверяют лагерь после отравления в нем детей.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Нижегородскими следователями организована проверка в детском оздоровительном лагере Выксунского района по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, несколько детей пожаловались на плохое самочувствие в детском лагере «Костер» в Выксунском районе Нижегородской области. В связи с этим сразу же было начато эпидемиологическое расследование.
На данный момент следователи опрашивают работников лагеря, назначают экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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