Движение ограничат на участке улицы Памирской в Нижнем Новгороде с 15 августа

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта на участке улицы Памирской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Проезд ограничат в районе дома №6. Такое решение связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать на указанном участке с 06:00 15 августа до 23:59 7 сентября. На данном участке также будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Также изменятся маршруты движения автобусов А-20, А-64 и маршруток Т-13, Т-86. Они поедут в сторону Комсомольской площади по улицам Комарова, Глеба Успенского, Композиторской и Баумана. Такие же улицы останутся и при движении в сторону метрополитена, к станции «Пролетарская».

По требованию автобусы и маршрутки будут останавливаться на улице Баумана на пути к Комсомольской площади.