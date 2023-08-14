Ротовирус обнаружили в детском лагере «Костер» в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько детей пожаловались на плохое самочувствие в детском лагере «Костер» в Выксунском районе Нижегородской области. В связи с этим сразу же было начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Во время выезда специалистами был организован осмотр и медицинское наблюдение на территории лагеря, - рассказали в ведомстве. – Также было проведено лабораторное обследование детей и сотрудников лагеря.

Одновременно с этим специалисты Роспотребнадзора взяли смывы на территории лагеря, пробы воды и пищевых продуктов. Как показало исследование, обнаружены следы ротовирусной инфекции. На данный момент приостановлена работа одного из корпусов лагеря, где и произошло заражение. Сейчас очаг уже локализован. Остальные корпуса лагеря работают в обычном режиме.