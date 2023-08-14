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НовостиОбщество14 августа 2023 13:55

Нижегородская область получила три транша бюджетного кредита на ремонт дорог

С получением очередных траншей государственный долг региона достиг 135,9 млрд рублей
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Рабочие убирают временное ограждение, для запуска автомобильного движения по отремонтированному участку трассы.

Рабочие убирают временное ограждение, для запуска автомобильного движения по отремонтированному участку трассы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородская область получила сразу три новых транша бюджетного кредита на капитальный ремонт и строительство дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выделенные средства пойдут на крупные проекты развития дорожной инфраструктуры. Так, 1,2 миллиарда рублей направят на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Ещё 1,3 миллиарда уйдут на строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1. Другие 728 миллионов будет направлено на реконструкцию участка автодороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода.

На данный момент объем государственного долга Нижегородской области увеличился на 3,3 миллиарда рублей и достиг 135,9 миллиарда рублей.

Напомним, что бюджет города в 2023 году планируют увеличить почти на 162 миллиона рублей. Средства пойдут на строительство двух пристроев к школам, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Что касается обновленных параметров бюджета, доходы составили 58,472 млрд рублей, расходы 61,943 млрд рублей, а дефицит 3,471 млрд рублей.

Также Нижегородская область получила первый транш бюджетного кредита в июне на капитальный ремонт дорог. На данный момент объем государственного долга Нижегородской области увеличился на 1,5 млрд рублей и составляет 132,6 млрд рублей.