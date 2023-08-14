Нижегородская область получила три транша бюджетного кредита на ремонт дорог

Рабочие убирают временное ограждение, для запуска автомобильного движения по отремонтированному участку трассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородская область получила сразу три новых транша бюджетного кредита на капитальный ремонт и строительство дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выделенные средства пойдут на крупные проекты развития дорожной инфраструктуры. Так, 1,2 миллиарда рублей направят на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Ещё 1,3 миллиарда уйдут на строительство дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1. Другие 728 миллионов будет направлено на реконструкцию участка автодороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода.

На данный момент объем государственного долга Нижегородской области увеличился на 3,3 миллиарда рублей и достиг 135,9 миллиарда рублей.

Напомним, что бюджет города в 2023 году планируют увеличить почти на 162 миллиона рублей. Средства пойдут на строительство двух пристроев к школам, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Что касается обновленных параметров бюджета, доходы составили 58,472 млрд рублей, расходы 61,943 млрд рублей, а дефицит 3,471 млрд рублей.

Также Нижегородская область получила первый транш бюджетного кредита в июне на капитальный ремонт дорог. На данный момент объем государственного долга Нижегородской области увеличился на 1,5 млрд рублей и составляет 132,6 млрд рублей.