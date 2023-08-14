Нижегородский губернатор поздравил Прилепина со званием подполковника Росгвардии

Захар Прилепин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Захара Прилепина с присвоением звания подполковника Росгвардии. Об этом губернатор сообщает в своем телеграм-канале.

– Захар, поздравляю! Уверен, что с честью и достоинством будешь нести это звание, – пишет Глеб Никитин.

Губернатор отмечает, что назначение сейчас особенно значимо, ведь формируются нижегородский мотострелковый батальон «Серафим Саровский», спецподразделение Родня, новый полк Росгвардии на базе батальона «Оплот».

Напомним, губернатор Глеб Никитин навестил нижегородских военнослужащих в зоне СВО.

Он встретился с более чем 1700 нижегородцами и обсудил с ними боевые задачи и потребности подразделений.

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