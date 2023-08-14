Ликвидацию бывшей городской свалки в Первомайске завершат в сентябре

Свалка. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ликвидацию бывшей городской свалки в Первомайске планирую завершить в сентябре. Это на три месяца раньше проектного срока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время готовность объекта составляет 85%, работы вышли на биологический этап.

– При старте работ было выявлено превышение реальной плотности отходов над проектной в два раза. Изначально надо было вывезти 150 тысяч тонн отходов, по факту – 300 тысяч тонн, – рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Крупная несанкционированная свалка занимала территорию в 3,2 га. Мусорные массы были размещены на склоне к реке Умочь и со временем могли попасть в русло реки, создав новую экологическую проблему.

В настоящее время 270 тысяч тонн отходов вывезено на объект размещения отходов. Работы продолжаются.

Напомним, что ранее пожар на мусорном полигоне ликвидировали в поселке Гидроторф Балахнинского района. Благодаря слаженной работе подразделений пожар удалось ликвидировать, а места тления засыпали песком.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области уже провели проверку для того, чтобы выявить содержание загрязняющих веществ в воздухе. Концентрация вредных веществ находится в норме. Ситуация остается на контроле.