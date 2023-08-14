Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде 15 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение по Волжской набережной закроют в Нижнем Новгороде 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

С 10.00 до 14.00 проезд будет закрыт от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура. Это связано с проведением строевого смотра.

Специалисты департамента транспорта рекомендуют нижегородцам быть предельно внимательными, заранее ознакомиться со схемой проезда, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение по Канавинскому мосту будет ограничено с 04:00 до 06:00 23 августа. Связано это с небольшими строительно-монтажными работами, которые будет вести ООО «СФ Транспроект».

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