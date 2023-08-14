Сестры Аверины исполнят символический удар по мячу на матче «Пари НН» - «Ахмат»

Накануне матча нижегородским гимнасткам Авериным исполнилось 25 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины нанесут символический удар по мячу перед матчем между «Пари НН» и «Ахматом», который состоится в Нижнем Новгороде 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.

В воскресенье, 13 августа, нижегородские спортсменки отметили свое 25-летие и клуб таким образом решил поздравить девушек с их юбилеем.

Поединок 4 тура РПЛ стартует на стадионе «Нижний Новгород» в 19:30. Перед началом игры для любителей футбола организована развлекательная программа. С 18:00 на площади перед 1 и 2 гейтами будет организована фан-зона с различными развлекательными локациями. Болельщики смогут получить автограф одного из футболистов, принять участие в конкурсе и поиграть на этнических барабанах и даже бесплатно подстричься.

Напомним, 12 августа Дина и Арина Аверины провели массовую зарядку для всех желающих в центре Нижнего Новгорода.