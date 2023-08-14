Фестиваль уличных театров пройдет в нижегородском парке «Швейцария». Фото: Ольга ЮШКОВА

В День города в нижегородском парке «Швейцария» пройдет фестиваль уличных театров «Улица» (0+). В этом году он приобретет статус международного, так как впервые среди участников будет театр из Эквадора. Об этом сообщается в телеграм-канале парка «Швейцария».

- Парк «Швейцария» приготовил грандиозный подарок всем нижегородцам ко Дню Города, - говорится в сообщении. - Фестиваль уличных театров «Улица». Девять театров из семи городов России. Впервые участником фестиваля станет театр из Эквадора.

Уже известно, что фестиваль будет продолжаться в течение двух дней – 18 и 19 августа. Спектакли будут идти по всему парку – на центральной площади, на поляне у детского центра, на аллее детского парка и других площадках.