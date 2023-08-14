Ураган разрушил пляж благоустроенный за 30 млн рублей в Арзамасе

На территории «Пляжа» не убрали корни деревьев. Фото: Народны фронт Нижегородской области в социальной сети ВКонтакте

В Арзамасе ураган разрушил «Пляж пруда 408 километров», который в 2022 году был благоустроен за 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Народны фронт Нижегородской области в социальной сети ВКонтакте.

«Пляж пруда 408 километров» сдали в пользование в ноябре 2022 года. На данный момент территорию содержит МКУ «Служба городского хозяйства» города Арзамаса.

Ураган прошел в Арзамасе 8 июля. Но до сих пор на территории «Пляжа» не убрали корни деревьев, пни и строительный мусор. Заброшенной стала детская площадка, а с зоны отдыха убрали гамаки и качели. Старые карусели и горку с прошлого года еще не вывезли, а новые – вырваны из земли.

Старые карусели и горку с прошлого года еще не вывезли. Фото: Народны фронт Нижегородской области в социальной сети ВКонтакте

– Жителям и гостям города нравится этот пляж, но вот содержится данная территория плохо. Нарушения представляют угрозу для посетителей зоны отдыха, что просто недопустимо, – отмечают представители Народного фронта.

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