«Валдай-45Р» совершил первый рейс из Нижнего Новгорода в Васильсурск

Валдай. Фото: АНО " Центр 800".

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершило первый рейс по маршруту «Нижний Новгород – Васильсурск» утром понедельника, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По дороге в Васильсурск и обратно судно делает 10-минутную стоянку в Макарьеве. Время в пути в одну сторону с учетом остановки в Макарьеве занимает 3 часа 15 минут. Ближайшие рейсы по этому маршруту состоятся 17 и 18 августа.

Маршрут открыт по просьбам жителей Васильсурска. Такое поручение ранее давал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что два новых судна электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» и речной трамвайчик «Соталия» презентовали на Нижневолжской набережной 1 июня. Двухпалубный электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» предназначен для пассажирских прогулок и экскурсионных маршрутов. Другим новым судном стал речной трамвайчик «Соталия», который вмещает в себя 30 пассажиров. «Соталия» будет курсировать между причалом №8 на Нижневолжской набережной и Стрелкой.