Пятерых детей спасли пожарные из горящей многоэтажки в Дзержинске 14 августа

Комната, где был пожар. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар сегодня вспыхнул в Дзержинске – там загорелась одна из квартир в многоэтажном доме на улице Пушкинская. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных в доме горела квартира на третьем этаже, а из окон шёл густой чёрный дым. Как оказалось, там горели постельные принадлежности. Также, судя по фото с места ЧП, возгорание произошло в детской комнате.

– По лестничным маршам спасено 13 человек, из них 5 детей, – добавили в ведомстве. – В 11:07 пожар ликвидирован.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Напомним, что в Нижнем Новгороде прямо на проезжей части вспыхнула «ГАЗель». Машина горела на Московском шоссе, около дома №262.

Читайте на WWW.NNOV.KP.RU: https://www.nnov.kp.ru/online/news/5406417/