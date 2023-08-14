Свыше 1,2 млрд рублей получит Нижегородская область на расселение аварийного фонда в 2023 году. Фото: Александр РОГОЗА

Нижегородская область в 2023 году получит свыше 1,2 миллиардов рублей на расселение аварийного фонда. Это распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

- Регионы, заявившие о намерении завершить программу расселения аварийного жилья до конца 2023 года, получат на эти цели более 12,7 млрд рублей в опережающем порядке, - говорится в сообщении. - Речь идёт о региональных программах переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Всего в этот список попали 24 региона, среди которых Нижегородская область, Мордовия, Карелия, Хакасия и другие регионы.

- К концу следующего года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению президента, - заявил Михаил Мишустин. - Она касается домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года.