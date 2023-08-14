«ГАЗель» вспыхнула на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 14 августа

«ГАЗель» вспыхнула на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прямо на проезжей части вспыхнула «ГАЗель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу МЧС в 10.19. «ГАЗель» горела на Московском шоссе, около дома №262.

10 пожарных тушили возгорание на площади 10 квадратных метров. Было задействовано 2 пожарные машины.

Пожарные тушили возгорание на площади 10 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в происшествии никто не пострадал. А сама машина сгорела почти полностью.

Ранее мы сообщали о том, что пожар на мусорном полигоне ликвидировали в поселке Гидроторф Балахнинского района.

На месте тушения пожара были сотрудники МЧС, администрация Балахнинского округа, а также специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области. Благодаря слаженной работе подразделений пожар удалось ликвидировать, а места тления засыпали песком.

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