14-летнего Богдана Плахина уже двое суток ищут в Нижегородской области. ФОТО: Волонтер-НН

В Нижегородской области вот уже двое суток продолжаются поиски 14-летнего Богдана Плахина, который ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

- Подросток ушел из дома на улице Попова в Балахне и до сих пор не вернулся, - говорится в сообщении. – Рост Богдана 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. К числу особых примет относится родинка на подбородке и родинка около губы.

Известно, что в момент исчезновения подросток был одет во все черное: черную футболку, черную кепку, черные джинсы и черные кроссовки с белыми полосами.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении Богдана, просят обратиться в правоохранительные органы.