Глеб Никитин провел рабочую встречу с Денисом Пушилиным. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время недавнего визита в ДНР провел рабочую встречу с Денисом Пушилиным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глеб Никитин.

- Во время визита мы обсудили вопросы восстановления подшефной территории – это Харцызск, Зугрэс, Иловайск, - отметил Глеб Никитин. – Там постоянно находятся представители правительства Нижегородской области.

Одним из основных сейчас является вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду. В том числе речь идет о подготовке системы водоснабжения, теплоснабжения и всей системы ЖКХ.

- Помню, как в прошлом году во время визита в Иловайск воды вообще не было, - вспоминает Глеб Никитин. - Сегодня, в целом, водоснабжение восстановлено.

Одновременно с этим идет ремонт социальных учреждений и подготовка школ к новому учебному году. Помогает Нижегородская область и в вопросах благоустройства.

- Глава ДНР отметил нашу работу по благоустройству. По его словам, в парк Харцызска, где мы сделали фонтан и прогулочную зону, приезжают гулять и жители Донецка, - заявил Глеб Никитин.