Начальник ГУ МВД по Нижегородской области ответит на вопросы граждан

Обратиться к генерал-лейтенанту полиции можно по телефону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев ответит на вопросы граждан 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 15.00 до 16.00 в рамках акции «Генерал на связи» Юрий Арсентьев пообщается с нижегородцами по вопросам, касающимся работы внутренних дел, соблюдения дисциплины и законности сотрудниками МВД по области. Обратиться к генерал-лейтенанту полиции можно по телефону: 268-53-05.

Кроме того, в мероприятии примет участие председатель Общественного совета по Нижегородской области Вадим Гребенщиков.

Напомним, зампредседателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев проведет личный прием граждан. Встреча с населением запланирована на 13.00 17 августа.

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