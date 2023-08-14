Исторические места и персонаж книги: Литературно-краеведческая экскурсия «Свечин-квест» пройдет в Нижнем Новгороде

Участники квеста посетят Нижегородскую ярмарку. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

24 августа в Нижнем Новгороде пройдет литературно-краеведческая квест-экскурсия по книгам писателя Николая Свечина. Начало «Свечин-квеста» (16+) запланировано на 10.00. Об этом сообщает МКУК Центральная библиотечная система Автозаводского района.

– Детективы Николая Свечина не просто популярны, они глубоко погружают в нижегородский исторический контекст, благодаря точности и выверенности фактов, – отмечают представители ЦБС.

Участники квеста, вместе с экскурсоводом, пройдут по запланированному в Канавинском районе маршруту. Они посетят Нижегородскую ярмарку, Ярмарочный проезд, Староярмарочный собор и мануфактурные ряды.

На своем пути участники встретят персонажа книг Николая Свечина. Чтобы продвинуться вперед, нижегородцы должны будут разгадать головоломки, которые раскроют сюжеты детективов писателя.

Записаться для участия в квесте можно по телефону: 435-15-60. Или в официальной группе библиотек Автозаводского района в ВКонтакте.

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