Более 7300 жилых домов построили в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

7337 жилых домов построили в Нижегородской области за 2022 год. Такие данный приводит Нижегородстат.

– Одним из главных направлений строительной деятельности всегда являлось строительство жилья, причем в последние годы ввод жилья в нашем регионе стремительно растет, – отмечают представители Нижегородстата.

Так, в минувшем году в регионе построили 18 261 квартиру общей площадью 1 701,4 тысячи квадратных метров. Это на 7 процентов выше уровня 2021 года.

Отмечается, что по итогам 2022 года в Нижнем Новгороде в пользование было введено более трети общей площади жилья. Это 574,2 тысячи квадратов.

Лидерами по области стали Кстовский, Богородский и Борский районы. Там в эксплуатацию введены 16,4 процента, 10, 8 процента и 6,9 процента жилья соответственно.

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