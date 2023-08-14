КПРФ инициирует выделение средств на строительство нижегородского онкоцентра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фракция КПРФ инициирует выделение денежных средств на строительство в Нижегородской области онкологического центра. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения КПРФ со ссылкой на руководителя фракции в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислава Егорова.

– Одной из наиболее болезненных тем для нижегородского здравоохранения является строительство современного, отвечающего всем требованиям и достижениям науки, онкологического центра, – отмечает Владислав Егоров. – Между тем, люди с онкологическими заболеваниями, и так испытывающие огромные трудности и страдания в борьбе со своей болезнью, вынуждены ехать в другие регионы для получения качественной диагностики и лечения.

Фракция КПРФ в Госдуме поддерживает инициативу строительства онкоцентра, также она будет добиваться, чтобы деньги для этого были заложены в федеральном бюджете.

Если же Госдума не поддержит идею, то КПРФ будет настаивать на ее реализации за счет средств Нижегородской области.

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