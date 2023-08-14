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НовостиОбщество14 августа 2023 8:02

КПРФ инициирует выделение средств на строительство нижегородского онкоцентра

Если Госдума не поддержит предложения, средства будут выделены из бюджета области
Павел МАЙОРОВ
КПРФ инициирует выделение средств на строительство нижегородского онкоцентра.

КПРФ инициирует выделение средств на строительство нижегородского онкоцентра.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фракция КПРФ инициирует выделение денежных средств на строительство в Нижегородской области онкологического центра. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения КПРФ со ссылкой на руководителя фракции в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислава Егорова.

– Одной из наиболее болезненных тем для нижегородского здравоохранения является строительство современного, отвечающего всем требованиям и достижениям науки, онкологического центра, – отмечает Владислав Егоров. – Между тем, люди с онкологическими заболеваниями, и так испытывающие огромные трудности и страдания в борьбе со своей болезнью, вынуждены ехать в другие регионы для получения качественной диагностики и лечения.

Фракция КПРФ в Госдуме поддерживает инициативу строительства онкоцентра, также она будет добиваться, чтобы деньги для этого были заложены в федеральном бюджете.

Если же Госдума не поддержит идею, то КПРФ будет настаивать на ее реализации за счет средств Нижегородской области.

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