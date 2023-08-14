Нижегородский подрядчик наносит разметку у школ Харцызска

Разметка у школы Харцызска. Фото: министерство транспорта ДНР

Дорожники Нижегородской области наносят разметку у школ Харцызска. Об этом сообщает министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

Подрядчик перед началом учебного года, начал наносить «зебры» на улице Октябрьской. Это сделает центральную улицу города более безопасной.

Специалисты Нижегородской области планируют до 1 сентября нанести разметки перед максимальным числом учебных заведений.

Напомним, работы по благоустройству площади возле канатной дороги на Бору завершатся ко Дню города.

Глава Борского района Алексей Боровский рассказал, что на данный момент заказчик работ АНО Центр 800 ведет активную подготовку компонентов для завершения благоустройства.

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