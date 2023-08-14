Профориентационные мероприятия пройдут для безработных в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятия по профориентации пройдут для безработных в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

16 августа с 10.00 до 11.30 состоятся мероприятия в Лысковском филиале Нижегородского центра занятости населения, а с 10.00 до 11.00 – в Дзержинском филиале.

На 17 августа в Дзержинске запланирована еще одна встреча с 10.00 до 11.00.

18 августа профориентационные мероприятия пройдут в Кстове с 9.00 до 10.00.

Кроме того, встреча планируется и в Сормовском филиале Нижнего Новгорода. Она состоится 19 августа с 10.00 до 12.00.

Безработные нижегородцы смогут посетить групповые консультации с психологом, на которых будут разбираться вопросы трудоустройства и профессионального развития.

Сотрудники центра занятости населения помогут с составлением резюме и дадут советы по прохождению собеседования.

Напомним, 15 августа с 10:00 до 12:00 в Сормовском филиале Нижегородского центра занятости пройдет практикум по психологической поддержке «Методы борьбы со стрессом».

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен