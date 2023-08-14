В Нижегородской области проводят проверку из-за избиения 12-летнего ребенка у обелиска. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская полиция начала проверку из-за избиения 12-летнего ребенка у мемориального обелиска в Павловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- 12 августа с заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего ребенка, - говорится в сообщении. – По ее словам, ее ребенок вместе с другими детьми играл в парке у мемориального обелиска погибшим во время Великой Отечественной войны работникам завода Гидроагрегат-восход. Внезапно к детям подошел пьяный местный житель. Сначала он возмущался шумным поведением детей, а потом взял лежавшую на брусчатке палку и принялся избивать ребенка.

По данным полиции, сейчас в связи с этим инцидентом проводится проверка, во время которой предстоит установить личность нападавшего, а также все обстоятельства конфликта.