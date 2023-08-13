Горячую воду отключат в двух домах на проспекте Гагарина 14 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горячее водоснабжение отключат в двух домах на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 14 августа. Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Как отмечается, горячей воды не будет в домах №224 и №226 на проспекте Гагарина. ГВС отключат с 09:00 до 14:00. Неудобства связаны с плановыми работами на системах ЖКХ.

Напомним, дождь накроет местами Нижегородскую область 13 августа, а также непогода сохранится 14 августа. В непогоду повышается вероятность возникновения ЧС, в том числе отключение электричества в доме.