Нижний Новгород занял 14 место в рейтинге самых дешевых квартир РФ Фото: Андрей АБРАМОВ

Нижний Новгород занял 14 место в рейтинге самых дешевых квартир среди городов – миллионников. Такое исследование составил портал «Живем в Нижнем».

Как отмечается, рейтинг проводили на вторичное жилье среди 16 городов-миллионников. Самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде стоит 1 350 000 рублей. Владелец продает однокомнатную квартиру в 29 кв. метров в Канавинском районе. В ней новая сантехника, хороший стеклопакет и электрика.

На первом месте в рейтинге самого дешевого жилья – Волгоград. Здесь можно купить однокомнатную квартиру в 27 кв. метров за 650 тысяч рублей. Это в два раза меньше, чем стоимость квартиры в Нижнем Новгороде.