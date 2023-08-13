Профориентационные мероприятия проведут для нижегородцев 15 августа Фото: Василий Вахрин

Профориентационные мероприятия проведет для жителей Нижегородский центр занятости. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Как отмечается, практикум по психологической поддержке будет называться «Методы борьбы со стрессом». Мероприятие пройдет 15 августа с 10:00 до 12:00 в Сормовском филиале Нижегородского центра занятости. Практикум поможем жителям по-другому взглянуть на свою жизненную ситуацию, а также понять трудности поиска работы. Кроме того, специалисты помогут составить план работы, который поможет привести к успешному трудоустройству.

На занятиях нижегородцы освоят методы борьбы со стрессом и ознакомятся с методами самопрезентации при встрече с работодателями.

Опыт показывает, что участие в подобных тренингах повышает конкурентоспособность жителя на рынках труда.