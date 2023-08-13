Нижегородцы установили три рекорда России на Дне физкультурника. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Три рекорда России установили нижегородцы на Дне физкультурника 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Нижегородской области.

Напомним, 5598 нижегородцев поучаствовали в самой массовой зарядке, которую проводили гимнастки Дина и Арина Аверины. Зафиксировали рекорд эксперты Книги рекордов России Илья Сухомлинов и Татьяна Сухомлинова.

Кроме того, было зарегистрировано два рекорда по силовому экстриму (стронгмену). Самый сильный человек Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин установил рекорд по подъему в полный цикл богатырского бревна весом 148,9 кг. Серебряным призером чемпионата России по силовому экстриму среди любителей стала Ксения Батурина, которая подняла гигантскую гантелю, весом 50,8 кг трижды за минуту.

- Нижегородская область всегда славилась единством и доблестью. Рекорд России по самой массовой зарядке еще раз доказал, что мы одна команда. Отлично показали себя и наши силачи. Два рекорда по стронгмену – классный результат! – отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Кроме того, в День физкультурника прошел парад спортсменов – среди участников были представители профессиональных спортклубов, спортивных федераций и ФОКов, воспитанники спортшкол, участники российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и другие нижегородцы. Всего две тысячи нижегородцев.